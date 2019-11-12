Смертельное ДТП в Киеве: суд оставил под стражей водителя «Лексуса», который сбил девушку, фото: полиция Киева

https://racurs.ua/n129335-smertelnoe-dtp-v-kieve-sud-ostavil-pod-strajey-voditel-leksusa-kotoryy-sbil-devushku.html

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ДТП в Киеве, в котором накануне погибла молодая девушка, обернулась арестом для 21-летнего водителя автомобиля «Лексус».

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Суд удовлетворил ходатайство сотрудников столичной прокуратуры о заключении подозреваемого под стражу, сообщает сегодня «Киев Оперативный».

Указанная авария произошла поздно вечером 10 ноября на проспекте Бажана: водитель «Лексуса» на тротуаре сбил молодую пару, в результате чего погибла 20-летняя девушка.

По данным правоохранителей, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта).

Напомним, смертельное столкновение двух автомобилей Renault и Lexus произошло 10 ноября. В результате удара последний выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов. 20-летняя девушка погибла на месте, а 23-летний парень был госпитализирован.