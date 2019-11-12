Смертельна ДТП у Києві: суд залишив під вартою водія «Лексуса», який збив дівчину, фото: поліція Києва

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ДТП у Києві, в якій напередодні загинула молода дівчина, обернулася арештом для 21-річного водія автомобіля «Лексус».

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Суд задовольнив клопотання співробітників столичної прокуратури про взяття підозрюваного під варту, повідомляє сьогодні «Київ Оперативний».

Вказана аварія сталася пізно ввечері 10 листопада на проспекті Бажана: водій «Лексуса» на тротуарі збив молоду пару, внаслідок чого загинула 20-річна дівчина.

За даними правоохоронців, водій перебував у стані алкогольного сп’яніння. Наразі відкрито кримінальне провадження відповідно до ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту).

Нагадаємо, смертельне зіткнення двох автомобілів Renault та Lexus сталося пізно ввечері 10 листопада. Внаслідок удару останній виїхав на тротуар і скоїв наїзд на пішоходів. 20-річна дівчина загинула на місці, а 23-річний хлопець був госпіталізований.