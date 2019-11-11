Смертельна ДТП у Києві: п'яний водій «Лексуса» задавив пішохода на тротуарі. Фото: newsone.ua

https://racurs.ua/ua/n129275-smertelna-dtp-u-kyievi-p-yanyy-vodiy-leksusa-zadavyv-pishohoda-na-trotuari.html

Ракурс

ДТП у Києві зі смертельними наслідками сталася в Дарницькому районі близько опівночі. На проспекті Миколи Бажана біля станції метро «Осокорки» було збито двох пішоходів.

Loading...

Встановлено, що після зіткнення двох автомобілів Renault та Lexus, останній виїхав на тротуар і скоїв наїзд на молоду пару. Внаслідок ДТП 23-річна дівчина загинула на місці, а 20-річний хлопець був госпіталізований, повідомляє сьогодні прес-центр поліції Києва.

За попередніми даними, у момент аварії 21-річний водій автомобіля Lexus перебував у стані алкогольного сп’яніння. Його затримали для з’ясування всіх обставин ДТП.

За фактом наїзду на пішоходів відкрито кримінальне провадження відповідно до ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту).

Нагадаємо, вчора ввечері сталася смертельна ДТП у Київській області. Водій Volkswagen на іноземній реєстрації не надав переваги у русі іншому авто Volvo, внаслідок чого обидві машини перекинулися. Двоє жінок і двоє дітей із Volkswagen загинули, водій цього авто та пасажири Volvo перебувають у лікарні.