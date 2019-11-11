ДТП під Києвом: загинули двоє жінок і двоє дітей. Фото: Гал-Інфо

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ДТП на Київщині 10 листопада забрала життя чотирьох осіб, у тому числі двох дітей.

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Аварія сталася на дорозі Бородянка — Гостомель в Ірпінському районі, повідомляє прес-центр Нацполіції.

Водій легковика Volkswagen Caddy на іноземній реєстрації виїхав на перехрестя, проігнорувавши знак «Рух без зупинки заборонено» і не надавши перевагу в русі іншому легковику Volvo на головній дорозі.

Внаслідок зіткнення обидва автомобілі перекинулися. Четверо пасажирів Volkswagen загинули: жінки 33 і 39 років та їхні діти — 11-річний хлопець і 12-річна дівчина. Водій 45 років, який спровокував аварію, дістав травми різного ступеня тяжкості й наразі перебуває у спецпалаті лікарні під охороною в статусі затриманого. Також госпіталізовано трьох пасажирів з іншої машини.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження відповідно до ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило загибель кількох осіб), слідство триває.

Нагадаємо, 4 листопада в ДТП у Києві на Кільцевій дорозі загинули троє осіб, одній із жертв унаслідок удару розірвало голову.