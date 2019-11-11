ДТП под Киевом: погибли две женщины и два ребенка. Фото: Гал-Инфо

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Ракурс

ДТП на Киевщине 10 ноября унесло жизни четырех человек, в том числе двоих детей.

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Авария произошла на дороге Бородянка — Гостомель в Ирпенском районе, сообщает пресс-центр Нацполиции.

Водитель легковушки Volkswagen Caddy на иностранной регистрации выехал на перекресток, проигнорировав знак «Движение без остановки запрещено» и не предоставив преимущество в движении другой легковушке Volvo на главной дороге.

В результате столкновения оба автомобиля перевернулись. Четыре пассажира Volkswagen погибли: женщины 33 и 39 лет и их дети — 11-летний мальчик и 12-летняя девочка. Водитель 45 лет, который спровоцировал аварию, получил травмы различной степени тяжести и сейчас находится в спецпалате больнице под охраной в статусе задержанного. Также госпитализированы три пассажира из другой машины.

По факту ДТП начато уголовное производство согласно ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее гибель нескольких лиц), следствие продолжается.

Напомним, 4 ноября в ДТП в Киеве на Окружной дороге погибли три человека, одной из жертв в результате удара разорвало голову.