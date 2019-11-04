Жуткое ДТП в Киеве: три человека погибли и двое пострадали. Фото: rivnenews.com.ua

https://racurs.ua/n128947-jutkoe-dtp-v-kieve-tri-cheloveka-pogibli-i-dvoe-postradali-foto-video-18.html

Ракурс

ДТП в Киеве со смертельным исходом произошло сегодня утром на Кольцевой дороге близ поворота на улицу Стеценко.

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По предварительным данным, в результате мощного столкновения двух легковых автомобилей на месте погибли три человека, одной из жертв от удара разорвало голову. Об этом сообщает сообщество «Киев Оперативный».

Еще два человека получили тяжелые травмы, им оказывается помощь.

На место происшествия прибыли все экстренные службы, устанавливаются обстоятельства ДТП. Полиция еще не прокомментировала ситуацию.

Напомним, вчера в Голосеевском районе Киева во время ДТП разорвало на куски автомобиль «Волга». В результате аварии погиб один человек и еще пять получили тяжелые травмы.