Новости Украины

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Аваков не пытается оказать влияние на Кабмин - Криклий. Фото:

Аваков не пытается оказать влияние на Кабмин — Криклий

4 ноя 2019, 09:25
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Владислав Криклий, министр инфраструктуры, заявил, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не демонстрировал попыток влиять на кого-либо из Кабинета министров.

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Как рассказал Криклий, Аваков занимается исключительно своими полномочиями. При этом глава Министерства инфраструктуры отметил, что глава МВД является более опытным политиком, нежели его коллеги по Кабмину. Об этом он сказал в интервью «РБК-Украина».

Он более опытный как политик, потому что большинство из нас впервые в политике или на госслужбе. Но какого-либо влияния или явных попыток на что-то влиять я не вижу, — отметил Криклий.

Также министр не подтвердил информацию о том, что руководитель «Укрзализныци» Евгений Кравцов может получать протекцию от МВД. По словам Криклия, протекцию Кравцову могут обеспечить только «хорошая работа и добросовестное выполнение обязанностей».

Напомним, что Андрей Богдан, руководитель Офиса президента Украины, не считает, что глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков является частью каких-либо негативных явлений.


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