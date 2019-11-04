Украина будет членом НАТО - Столтенберг. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/n128945-ukraina-budet-chlenom-nato-stoltenberg.html

Ракурс

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, считает, что Украина обязательно станет членом Альянса. Он отметил, что об этом была заключена договоренность еще во время саммита в Бухаресте в 2008 году.

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При этом Столтенберг не смог сказать, когда именно Украина станет членом Альянса. Сейчас же Киеву нужно сфокусироваться на реформах, борьбе с коррупцией и улучшении обороноспособности, сказал он в интервью ТСН.

НАТО имеет 40 стран-партнеров в мире. Для некоторых стран партнерство — это первый шаг к членству. Но для всех стран партнерство — это отношения с НАТО на постоянной основе, — сказал он.

По словам генсека НАТО, реформы в Украине приблизят страну к членству в Альянсе.

Украина будет членом НАТО. Об этом союзники заявляли несколько раз. Но нужно сфокусироваться на реформах. Это хорошо для Украины независимо от членства в НАТО, но это продвинет вас быстрее к членству в НАТО, — добавил он.

Отметим, что на прошлой неделе Столтенберг посетил Украину, где встретился с президентом Владимиром Зеленским. Также генсек выступил перед депутатами в Верховной Раде.

Напомним, в октябре Кулеба заявил, что Украина не будет подавать повторную заявку на членство в НАТО. По его словам, это уже было сделано в 2008 году на саммите в Бухаресте и решение действует до сих пор.