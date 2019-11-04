Україна буде членом НАТО - Столтенберг. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n128945-ukrayina-bude-chlenom-nato-stoltenberg.html

Ракурс

Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО, вважає, що Україна обов’язково стане членом Альянсу. Він зазначив, що про це була укладена домовленість ще під час саміту в Бухаресті в 2008 році.

Loading...

При цьому Столтенберг не зміг сказати, коли саме Україна стане членом Альянсу. Зараз же Києву потрібно сфокусуватися на реформах, боротьбі з корупцією та поліпшенні обороноздатності, сказав він в інтерв’ю ТСН.

НАТО має 40 країн-партнерів у світі. Для деяких країн партнерство — це перший крок до членства. Але для всіх країн партнерство — це відносини з НАТО на постійній основі, — сказав він.

За словами генсека НАТО, реформи в Україні наблизять країну до членства в Альянсі.

Україна буде членом НАТО. Про це союзники заявляли кілька разів. Але потрібно сфокусуватися на реформах. Це добре для України незалежно від членства в НАТО, але це просуне вас швидше до членства в НАТО, — додав він.

Зазначимо, що минулого тижня Столтенберг відвідав Україну, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Також генсек виступив перед депутатами у Верховній Раді.

Нагадаємо, в жовтні Кулеба заявив, що Україна не буде подавати повторну заявку на членство в НАТО. За його словами, це вже було зроблено в 2008 році на саміті в Бухаресті і рішення діє досі.