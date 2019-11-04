Трамп заявив, що у нього хороші відносини з Україною. Фото: CNN

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Ракурс

Дональд Трамп, президент США, заявив, що він має хороші відносини з Україною.

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Під час спілкування з журналістами біля Білого дому він сказав, що у нього непогано виходить ладнати з іншими державами, повідомляє Fox News.

Мої відносини з Україною дуже хороші. Мої відносини з Росією дуже хороші. Мої відносини з Китаєм дуже хороші. Люди не розуміють, я можу ладнати, — зазначив він.

При цьому президент США додав, що він надає «хорошу підтримку» Україні.

Нагадаємо, 31 жовтня нижня палата Конгресу Сполучених Штатів Америки прийняла резолюцію про початок процедури імпічменту президента Дональда Трампа. Її підтримали майже всі конгресмени з Демократичної партії, а республіканці голосували виключно проти.

Представники Демократичної партії США в Конгресі почали імпічмент після липневої телефонної розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Трамп нібито під час дзвінка кілька разів нагадував українському лідерові про розслідування діяльності в Україні сина демократа Джо Байдена і обіцяв у разі позитивного рішення посприяти в наданні фінансової та військової допомоги Києву.