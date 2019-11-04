Трамп заявил, что у него хорошие отношения с Украиной. Фото: CNN

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Ракурс

Дональд Трамп, президент США, заявил, что он находится в хороших отношениях с Украиной.

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Во время общения с журналистами возле Белого дома он сказал, что у него неплохо получается ладить с другими государствами, сообщает Fox News.

Мои отношения с Украиной очень хорошие. Мои отношения с Россией очень хорошие. Мои отношения с Китаем очень хорошие. Люди не понимают, я могу ладить, — отметил он.

При этом президент США добавил, что он оказывает «хорошую поддержку» Украине.

Напомним, 31 октября нижняя палата Конгресса Соединенных Штатов Америки приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Ее поддержали почти все конгрессмены из Демократической партии, а республиканцы голосовали исключительно против.

Представители Демократической партии США в Конгрессе начали импичмент после июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп якобы во время звонка несколько раз напоминал украинскому лидеру о расследовании деятельности в Украине сына демократа Джо Байдена и обещал в случае положительного решения посодействовать в предоставлении финансовой и военной помощи Киеву.