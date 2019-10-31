Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Дональд Трамп отреагировал на резолюцию об импичменте. Фото: whitehouse.gov

«Охота на ведьм»: Трамп отреагировал на резолюцию о процедуре импичмента

31 окт 2019, 22:18
999

Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, прокомментировал утверждение Палатой представителей Конгресса начала процедуры импичмента.

Loading...

Глава США заявил, что процедура импичмента нанесет ущерб американскому фондовому рынку. Также Трамп обвинил Демократическую партию в бездействии. Об этом 31 октября он написал в Twitter.

Это крупнейшая охота на ведьм за всю американскую историю, — говорится в сообщении.

Как известно, сегодня нижняя палата Конгресса Соединенных Штатов Америки приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Ее поддержали почти все конгрессмены из Демократической партии, а республиканцы голосовали исключительно против.

Напомним, что представители Демократической партии США в Конгрессе начали импичмент после июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп якобы во время звонка несколько раз напоминал украинскому лидеру о расследовании деятельности в Украине сына демократа Джо Байдена и обещал в случае положительного решения посодействовать в предоставлении финансовой и военной помощи Киеву.

Сотрудничать со следствием в деле об импичменте отказались близкие соратники Трампа — вице-президент США Майк Пенс и адвокат Рудольф Джулиани. Госдеп Соединенных Штатов должен в течение месяца обнародовать документы, касающиеся Украины.

Тем временем в Белом доме проводят внутреннюю проверку, чтобы установить лиц, которые могут быть причастны к утечке информации о резонансном телефонном разговоре.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

«Охота на ведьм»: Трамп отреагировал на резолюцию о процедуре импичмента

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отреагировал на утверждение Палатой представителей Конгресса резолюции по формализации процедур, необходимых для объявления ему импичмента

Новости мира
22:18

Парламент принял законопроект о незаконном обогащении украинских чиновников

Украинские парламентарии во втором чтении поддержали законопроект № 1031 «О незаконном обогащении». Документ предусматривает конфискацию незаконно добытых активов чиновников

Новости Украины
17:44