Дональд Трамп отреагировал на резолюцию об импичменте. Фото: whitehouse.gov

https://racurs.ua/n128845-ohota-na-vedm-tramp-otreagiroval-na-rezoluciu-o-procedure-impichmenta.html

Ракурс

Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, прокомментировал утверждение Палатой представителей Конгресса начала процедуры импичмента.

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Глава США заявил, что процедура импичмента нанесет ущерб американскому фондовому рынку. Также Трамп обвинил Демократическую партию в бездействии. Об этом 31 октября он написал в Twitter.

Это крупнейшая охота на ведьм за всю американскую историю, — говорится в сообщении.

Как известно, сегодня нижняя палата Конгресса Соединенных Штатов Америки приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Ее поддержали почти все конгрессмены из Демократической партии, а республиканцы голосовали исключительно против.

Напомним, что представители Демократической партии США в Конгрессе начали импичмент после июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп якобы во время звонка несколько раз напоминал украинскому лидеру о расследовании деятельности в Украине сына демократа Джо Байдена и обещал в случае положительного решения посодействовать в предоставлении финансовой и военной помощи Киеву.

Сотрудничать со следствием в деле об импичменте отказались близкие соратники Трампа — вице-президент США Майк Пенс и адвокат Рудольф Джулиани. Госдеп Соединенных Штатов должен в течение месяца обнародовать документы, касающиеся Украины.

Тем временем в Белом доме проводят внутреннюю проверку, чтобы установить лиц, которые могут быть причастны к утечке информации о резонансном телефонном разговоре.