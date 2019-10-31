Полиция патрулирует в Золотом на Луганщине. Фото: МВД

https://racurs.ua/n128844-gruppa-veteranov-dobrovolcev-pokinula-zolotoe-nacpoliciya.html

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Добровольцы, которые находились в городе Золотое и выступали против разведения сил на Донбассе, выехали из города.

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В населенном пункте сейчас находится всего 10 ветеранов, они вывезли оружие в сопровождении сотрудников полиции. Сейчас добровольцы занимаются в Золотом волонтерской деятельностью. Об этом заявил заместитель председателя Национальной полиции Вадим Троян в эфире программы «Сейчас уже», 31 октября сообщает «Громадське».

Эти волонтеры и есть ветераны, сейчас они помогают местным жителям, например, заказывают волонтерскую потребность для этих населенных пунктов, раздают ее. Сейчас они делают волонтерское дело, — отметил Троян.

Сейчас в Золотом общественный порядок охраняет взвод бойцов Национальной гвардии. Внештатные ситуации зафиксированы не были. По словам Трояна, два последних дня правоохранители пошагово выполняют свои поставленные задачи, а бойцы ВСУ — свои.

Напомним, 29 октября, на Донбассе стартовало разведение войск, предусмотренное «формулой Штайнмайера». В 12.00 подразделения Вооруженных сил Украины отошли с позиций возле Золотого. По данным сепаратистских СМИ, подконтрольные России террористы также осуществили передислокацию своих формирований.

После этого Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала дату начала разведения войск в районе города Петровское Луганской области.

Накануне разведения войск представители Совместного центра по координации и контролю прекращения огня зафиксировали обстрелы со стороны подконтрольных России террористических формирований.