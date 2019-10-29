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Штаб ООС: Войска в районе Золотого начали отходить в 12.00. Фото: Главред

Штаб ООС: Войска в районе Золотого начали отходить в 12.00

29 окт 2019, 13:21
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Разведение сил в Золотом Луганской области началось сегодня в 12.00. Информацию об этом подтвердили в штабе операции Объединенных сил.

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Таким образом, военные подтвердили слова министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, который заявил сегодня в Мариуполе о начале процесса разведения в Луганской области, сообщает «Громадське» со ссылкой на представителя штаба.

Отметим, что Пристайко сегодня также рассказал о том, сколько будет длиться разведение войск. По его словам, на этот процесс уйдет от 7 до 10 дней. При этом зависеть все будет от сохранения режима прекращения огня.

После разведения сил в Золотом, процесс начнется в Петровском.

Начало разведения войск в районе Золотого подтвердили и сепаратисты из «ЛНР». СМИ оккупированных территорий сообщают, что украинская сторона и сепаратисты запустили сначала белые, а затем зеленые сигнальные ракеты, что стало началом разведения.

Напомним, что заместитель главы Национальной полиции Вадим Троян сообщал, что добровольцы в сопровождении полиции вывезли свое легальное оружие из Золотого-4.


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