Разведение войск: в Золотом вооруженные полицейские приезжали к добровольцам для проведения обыска (ВИДЕО)

Во время инцидента, фото: Макс Левин

https://racurs.ua/n128653-razvedenie-voysk-v-zolotom-voorujennye-policeyskie-priezjali-k-dobrovolcam-dlya-provedeniya.html

Ракурс

В поселке Золотое-4 Луганской области группа полицейских в составе 18 правоохранителей приезжала к добровольцам, которые там находятся, чтобы не допустить передачи этого населенного пункта российским боевикам.

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Полицейские пытались обыскать машины и личные вещи активистов. Об этом в социальных сетях сообщают участники движения «Последний блокпост».

Отмечается, что полицейские были с автоматическим оружием.

Власть готовится выгонять добровольцев из Золотого! — убеждены активисты.

Также об этом инциденте сообщил журналист Макс Левин, там сейчас находится.

По его мнению, полиция намерена «выселить» ветеранов «Азова».

По его словам, полицейские приехали под предлогом проверить его «подозрительный» автомобиль.

Осмотрели авто, узнали кто я, доложили начальству и пока поехали. Пытались нависать, что я незаконно проехал в Золотое-4, — отметил Левин.

Напомним, вчера заместитель главы Национальной полиции Вадим Троян сообщал, что добровольцы в сопровождении полиции вывезли свое легальное оружие из Золотого-4.