Під час інциденту, фото: Макс Левін

https://racurs.ua/ua/n128653-rozvedennya-viysk-u-zolotomu-ozbroieni-policeyski-namagalysya-provesty-obshuky-v-dobrovolciv-foto.html

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У селищі Золоте-4 Луганської області група поліцейських у складі 18 правоохоронців приїжджала до добровольців, котрі там перебувають, щоб не допустити передачі цього населеного пункту російським бойовикам.

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Поліцейські намагалися обшукати автівки та особисті речі активістів. Про це у соціальних мережах повідомляють учасники руху «Останній блокпост».

Зазначається, що поліцейські були з автоматичною зброєю.

«Влада готується виганяти добровольців із Золотого! — переконані активісти.

Також про цей інцидент у своєму Фейсбуці повідомив журналіст Макс Левін, який там зараз перебуває.

На його думку, поліція має намір «виселити» ветеранів «Азову».

За його словами, поліцейські приїхали під приводом перевірити його «підозрілий» автомобіль.

Оглянули авто, дізналися хто я, доповіли начальству і поки поїхали. Намагалися нависати, що я незаконно проїхав в Золоте-4, — зазначив Левін.

Нагадаємо, вчора заступник очільника Національної поліції Вадим Троян повідомляв, що добровольці в супроводі поліції вивезли свою легальну зброю із Золотого-4.