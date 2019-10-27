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Володимир Зеленський побував у Золотому, фото: Офіс президента

Добровольці вивезли свою легальну зброю з Золотого після зустрічі з Зеленським — Троян

27 жов 2019, 21:36
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Ветерани-добровольці у супроводі поліції вивезли свою легальну зброю із Золотого-4 після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

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Про це заявив заступник очільника Національної поліції Вадим Троян, повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

За словами Трояна, тепер у місцях підготовки до відведення військ — Золотому-4 та Катеринівці є лише група волонтерів без зброї.

Троян зазначив, що в Золотому-4 та Катеринівці працюють шість патрулів Нацполіції, а також пункт Нацполіції для прийому громадян.

Крім того, для забезпечення громадського порядку і безпеки туди буде направлена Нацгвардія.

Громадяни можуть почувати себе в безпеці, — наголосив Троян.

За його словами, поліція і Нацгвардія, зокрема, здійснюватимуть антидиверсійну роботу проти незаконних збройних формувань в зоні розведення військ.

Нагадаємо, інтернет вчора обурила реакція та тон розмови Зеленського із добровольцями на їхній позиції поблизу міста Золотого Луганської області.

Джерело: Ракурс


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Добровольці вивезли свою легальну зброю з Золотого після зустрічі з Зеленським — Троян

Добровольці у супроводі поліції вивезли із Золотого свою легальну зброю після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Тепер там є лише група волонтерів без зброї

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