Володимир Зеленський побував у Золотому, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n128639-dobrovolci-vyvezly-svou-legalnu-zbrou-z-zolotogo-pislya-zustrichi-z-zelenskym-troyan.html

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Ветерани-добровольці у супроводі поліції вивезли свою легальну зброю із Золотого-4 після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

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Про це заявив заступник очільника Національної поліції Вадим Троян, повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

За словами Трояна, тепер у місцях підготовки до відведення військ — Золотому-4 та Катеринівці є лише група волонтерів без зброї.

Троян зазначив, що в Золотому-4 та Катеринівці працюють шість патрулів Нацполіції, а також пункт Нацполіції для прийому громадян.

Крім того, для забезпечення громадського порядку і безпеки туди буде направлена Нацгвардія.

Громадяни можуть почувати себе в безпеці, — наголосив Троян.

За його словами, поліція і Нацгвардія, зокрема, здійснюватимуть антидиверсійну роботу проти незаконних збройних формувань в зоні розведення військ.

Нагадаємо, інтернет вчора обурила реакція та тон розмови Зеленського із добровольцями на їхній позиції поблизу міста Золотого Луганської області.