Владимир Зеленский побывал в Золотом, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n128639-dobrovolcy-vyvezli-svou-legalnoe-orujie-iz-zolotogo-posle-vstrechi-s-zelenskim-troyan.html

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Ветераны-добровольцы в сопровождении полиции вывезли свое легальное оружие из Золотого-4 после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Об этом заявил заместитель главы Национальной полиции Вадим Троян, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

По словам Трояна, теперь в местах подготовки к отводу войск — Золотом-4 и Катериновке есть только группа волонтеров без оружия.

Троян отметил, что в Золотом-4 и Катериновке работают шесть патрулей Нацполиции, а также пункт Нацполиции для приема граждан.

Кроме того, для обеспечения общественного порядка и безопасности туда будет направлена Нацгвардия.

Граждане могут чувствовать себя в безопасности, — подчеркнул Троян.

По его словам, полиция и Нацгвардия, в частности, будут осуществлять антидиверсионную работу против незаконных вооруженных формирований в зоне разведения войск.

Напомним, интернет вчера возмутили реакция и тон разговора Зеленского с добровольцами на их позиции вблизи города Золотого Луганской области.