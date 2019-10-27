Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Владимир Зеленский побывал в Золотом, фото: Офис президента

Добровольцы вывезли свое легальное оружие из Золотого после встречи с Зеленским — Троян

27 окт 2019, 21:36
999

Ветераны-добровольцы в сопровождении полиции вывезли свое легальное оружие из Золотого-4 после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Loading...

Об этом заявил заместитель главы Национальной полиции Вадим Троян, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

По словам Трояна, теперь в местах подготовки к отводу войск — Золотом-4 и Катериновке есть только группа волонтеров без оружия.

Троян отметил, что в Золотом-4 и Катериновке работают шесть патрулей Нацполиции, а также пункт Нацполиции для приема граждан.

Кроме того, для обеспечения общественного порядка и безопасности туда будет направлена Нацгвардия.

Граждане могут чувствовать себя в безопасности, — подчеркнул Троян.

По его словам, полиция и Нацгвардия, в частности, будут осуществлять антидиверсионную работу против незаконных вооруженных формирований в зоне разведения войск.

Напомним, интернет вчера возмутили реакция и тон разговора Зеленского с добровольцами на их позиции вблизи города Золотого Луганской области.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Добровольцы вывезли свое легальное оружие из Золотого после встречи с Зеленским — Троян

Добровольцы в сопровождении полиции вывезли из Золотого свое легальное оружие после встречи с президентом Владимиром Зеленским. Теперь там есть только группа волонтеров без оружия

Новости Украины
21:36

Керченский инцидент: адвокат освобожденных моряков рассказал, почему Россия не возвращает захваченные корабли

По словам адвоката недавно освобожденных из российского плена украинских моряков Михаила Полозова, РФ готова вернуть Украине захваченные в ноябре 2018 года военные корабли, однако этому мешает техническое состояние катеров

Новости мира
18:25