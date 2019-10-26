Зеленский на фронте: сеть возмутилась тоном разговора президента с добровольцами, скриншот видео

https://racurs.ua/n128605-eto-nazyvaetsya-bykovat-set-vozmutilas-tonom-razgovora-zelenskogo-s-dobrovolcami-na-fronte.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский 26 октября приехал на позиции к добровольцам вблизи Золотого. Во время общения с военными его возмутил вопрос о возможной встрече с ветеранами относительно акций протестов «Нет капитуляции!». Реакция и тон главы государства возмутили пользователей, которые резко раскритиковали Зеленского.

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Один из собеседников главы государства на передовой спросил президента, не мог бы он встретиться с ветеранами по поводу акций протеста, которые состоялись в Украине.

Я пришел, тебе сказал, вы оружие отведите. Ты мне переводишь стрелки. Ты мне вообще не можешь никакие ультиматумы озвучивать, — ответил Зеленский.

Относительно информации об акциях протеста президент ответил: «В Украине вчера прошел дождь, вот что мне передали». Во в1ремя общения с Денисом, представителем ветеранов АТО-ООС, глава государства позволил себе и другие неофициальные высказывания, например такие:

Послушай, я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал — оружие убери. А ты мне не переводи на акции.

Хотел увидеть в глазах понимание. А увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит и переводит меня на другую тему.

Писатель Андрей Кокотюха в Фейсбук перечислил все «фривольные» фразы президента и констатировал: «К нему обращаются на „вы“. Оно — на „ты“. И быкует. Это так называется: быковать. С характерными интонациями. Я видел и слышал это 100500 раз. Это не президент. Я это знал — но это не президент. Не Украины, это вообще не президент».

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян разгневался на президента из-за масштаба мышления и хамства.

Масштаб мышления и лексики выдающегося лидера современности абсолютно соответствует его уровню управления государством, в котором каждый день углубляется хаос. Жаль, что так по хамски и пренебрежительно, как он тычет добровольцу, он не тычет Путину, Трампу или Макрону. Хотя, все маленькие ограниченные диктаторы одинаковы в своем поведении. Когда начинается дождь, то ждите ливень, — написал Омелян.

Журналиста Виталия Портникова также возмутило неуважительное обращение Зеленского.

Должностное лицо, которое публично обращается к согражданам на «ты» — не выбор, а приговор стране, которую такое должностное лицо возглавляет, — констатировал Портников.

Напомним, что Зеленский приехал в поселок Золотое к добровольцам и ветеранам, которые съехались туда, чтобы не допустить отвода украинских войск из населенного пункта. Зеленский рассказал, что жители за отвод войск и сказал добровольцам, чтобы они убрали оружие. Однако добровольцы не собираются отступать и заявили, что не позволят осуществить отвод.