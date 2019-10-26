Зеленський на фронті: мережа обурилася тоном розмови президента з добровольцями, скріншот відео

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Президент України Володимир Зеленський 26 жовтня приїхав на позиції до добровольців поблизу Золотого. Під час спілкування із військовими його обурило запитання про можливу зустріч з ветеранами щодо акцій протестів «Ні капітуляції!». Реакція і тон глави держави обурили користувачів, які різко розкритикували Зеленського.

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Один зі співрозмовників глави держави на передовій запитав президента, чи не міг би він зустрітися з ветеранами з приводу акцій протесту, які відбулися в Україні.

Я прийшов тобі сказати: «Ви зброю відведіть». Ти мені переводиш стрілки. Ти мені взагалі не можеш ніякі ультиматуми озвучувати, — відповів Зеленський.

Щодо інформації про акції протесту, які прокотилися країною у жовтні, президент відповів: «В Україні вчора пройшов дощ, ось що мені передали». Під час спілкування із Денисом, представником ветеранів АТО-ООС, глава держави дозволив собі й інші неофіційні висловлювання, наприклад такі:

Послухай, я президент цієї країни. Мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь. Я тобі прийшов і сказав — зброю прибери. А ти мене не переводь на акції.

Хотів побачити в очах розуміння. А побачив хлопця, який вирішив, що перед ним якийсь лопух стоїть і переводить мене на іншу тему.

Письменник Андрій Кокотюха у Фейсбук перелічив усі «фривольні» фрази президента і констатував: «До нього звертаються на „ви“. Воно — на „ти“. І бикує. Це так називається: бикувати. З характерними інтонаціями. Я бачив і чув це 100500 разів. Це не президент. Я це знав — але це не президент. Не України — це взагалі не президент».

Екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян розгнівався на президента за мізерність масштабу мислення і хамство.

Масштаб мислення і лексики видатного лідера сучасності абсолютно відповідає його рівню управління держави, в якій щодень поглиблюється хаос. Шкода, що так по хамськи і зверхньо, як він тикає добровольцю, він не тикає Путіну, Трампу чи Макрону. Хоча, всі маленькі обмежені диктатори однакові в своїй поведінці. Коли починається дощ, то чекайте на зливу, — написав Омелян.

Журналіста Віталія Портнікова також обурило непоштиве звертання Зеленського.

Посадова особа, яка публічно звертається до співгромадян на «ти» — не вибір, а вирок країні, яку така посадова особа очолює, — констатував Портніков.

Нагадаємо, що Зеленський приїхав у селище Золоте до добровольців та ветеранів, які з’їхалися туди, щоб не допустити відведення українських військ з населеного пункту. Зеленський розповів, що жителі за відведення військ і сказав добровольцям, щоб вони прибрали зброю. Однак добровольці не збираються відступати і заявили, що не дозволять відведення військ.