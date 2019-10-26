Ремонт Нового мосту в Дніпрі. Фото: opentv.media

https://racurs.ua/ua/n128604-remont-mostu-v-dnipri-sud-vzyav-pid-vartu-zastupnyka-mera-filatova.html

Ракурс

Дзержинський районний суд Кривого Рогу обрав запобіжний захід заступнику міського голови Дніпра, якого слідчі підозрюють у розкраданні державних коштів на ремонті Нового мосту.

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Посадовцю обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави у понад 600 тис. грн. Про це суд просила сторона обвинувачення, 26 жовтня повідомила прес-служба прокуратури Дніпропетровської області.

Слідчі вважають, що заступник мера Бориса Філатова й інші посадовці міськради й підприємства-підрядника привласнили 29,5 млн грн бюджетних коштів під час здійснення ремонту Нового мосту. Їх підозрюють у порушення закону за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

У самій прокуратурі не повідомили ім’я чиновника. Тим часом «Радіо Свобода» стверджує, що йдеться про Михайла Лисенка.

Нагадаємо, 12 серпня прокуратура Дніпропетровської області заявила про перевірку стосовно ймовірного привласнення бюджетних коштів під час проведення ремонту мосту в Дніпрі. Відкрите кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Згодом у розшук оголосили трьох посадовців міської ради Дніпра, підозрюваних у розтраті бюджетних коштів під час ремонту мосту, а також посадовця, який здійснював технічний нагляд.

Раніше, 14 вересня, президент України Володимир Зеленський перевірив якість Нового мосту у Дніпрі. Глава держави обурився через те, що міст відкрили без серйозних експертних висновків щодо безпечності, та заявив, що обов’язково розбереться з цим питанням.