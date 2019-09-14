Парі з Філатовим: Зеленський проінспектував Новий міст у Дніпрі. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n126777-pari-z-filatovym-zelenskyy-proinspektuvav-novyy-mist-u-dnipri-video.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський перевірив якість Нового мосту у Дніпрі під час свого візиту.

Loading...

Даний об'єкт мер міста Борис Філатов мав побудувати до 14 вересня, згідно з парі, яке уклав в президентом. Про це повідомляють в Офісі президента.

Зеленський заявив, що якість роботи має перевірити спеціальна комісія, та зазначив, що Філатов передасть йому усі матеріали стосовно будівництва. Після цього президент звернеться до спеціальної комісії, яка має прийняти виконані роботи.

Президент наголосив, що ремонт переправи виконано у визначений термін, однак безпечність конструкції ще під питанням.

Ректор Придніпровської державної академії будівництва та архітектури Микола Савицький розповів президенту, що хоча міст відкритий для проїзду, виникають сумніви щодо несучих конструкцій, стан яких невідомий. Вони можуть становити потенційну небезпеку.

Президент обурився через те, що міст відкрили без серйозних експертних висновків щодо безпечності, та заявив, що обов’язково розбереться з цим питанням.

Нагадаємо, напередодні правоохоронці провели обшуки в міській раді Дніпра у зв’язку з кримінальним провадженням, відкритим через порушення під час капітального ремонту Центрального мосту.