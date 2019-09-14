Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Пари с Филатовым: Зеленский проинспектировал Новый мост в Днепре. Фото: ОП

Пари с Филатовым: Зеленский проинспектировал Новый мост в Днепре (ВИДЕО)

14 сен 2019, 14:59
999

Президент Украины Владимир Зеленский проверил качество нового моста в Днепре во время своего визита.

Loading...

Данный объект мэр города Борис Филатов должен был построить до 14 сентября, согласно пари, которое заключил с президентом. Об этом сообщают в Офисе президента.

Зеленский заявил, что качество работы должна проверить специальная комиссия, и отметил, что Филатов передаст ему все материалы по строительству. После этого президент обратится к специальной комиссии, которая должна принять выполненные работы.

Президент подчеркнул, что ремонт переправы выполнен в срок, однако безопасность конструкции еще под вопросом.

Ректор Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры Николай Савицкий рассказал президенту, что, хотя мост открыт для проезда, возникают сомнения относительно несущих конструкций, состояние которых неизвестно. Они могут представлять потенциальную опасность.

Президент возмутился из-за того, что мост открыли без серьезных экспертных заключений по безопасности, и заявил, что обязательно разберется с этим вопросом.

Напомним, накануне правоохранители провели обыски в городском совете Днепра в связи с уголовным производством, открытым из-за нарушений во время капитального ремонта Центрального моста.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Глава ОБСЕ поддержал внедрение формулы Штайнмайера на Донбассе

Нынешний глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мирослав Лайчак призвал Украину использовать так называемый «план Штайнмайера» для выполнения минских договоренностей

Новости Украины
16:46

Ужасное ДТП в России: число пострадавших возросло до 30 человек (ВИДЕО)

В результате дорожно-транспортного происшествия, случившегося 14 сентября под российским Ярославлем, пострадали 30 человек, еще семь погибли. Следственный комитет РФ начал расследование

Новости Украины
16:16

Зеленский рассказал о новом законе для ветеранов на «Играх непокоренных» (ВИДЕО)

Президент Владимир Зеленский рассказал о новом законе «О статусе ветеранов». Глава государства на открытии национальных соревнований «Игры непокоренных» рассказал, когда в парламенте появится указанный законопроект

Новости Украины
10:10
Новости партнеров
Загрузка...