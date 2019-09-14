Пари с Филатовым: Зеленский проинспектировал Новый мост в Днепре. Фото: ОП

https://racurs.ua/n126777-pari-s-filatovym-zelenskiy-proinspektiroval-novyy-most-v-dnepre-video.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский проверил качество нового моста в Днепре во время своего визита.

Loading...

Данный объект мэр города Борис Филатов должен был построить до 14 сентября, согласно пари, которое заключил с президентом. Об этом сообщают в Офисе президента.

Зеленский заявил, что качество работы должна проверить специальная комиссия, и отметил, что Филатов передаст ему все материалы по строительству. После этого президент обратится к специальной комиссии, которая должна принять выполненные работы.

Президент подчеркнул, что ремонт переправы выполнен в срок, однако безопасность конструкции еще под вопросом.

Ректор Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры Николай Савицкий рассказал президенту, что, хотя мост открыт для проезда, возникают сомнения относительно несущих конструкций, состояние которых неизвестно. Они могут представлять потенциальную опасность.

Президент возмутился из-за того, что мост открыли без серьезных экспертных заключений по безопасности, и заявил, что обязательно разберется с этим вопросом.

Напомним, накануне правоохранители провели обыски в городском совете Днепра в связи с уголовным производством, открытым из-за нарушений во время капитального ремонта Центрального моста.