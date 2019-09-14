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Ракурс
Зеленский ветировал Избирательный кодекс. Фото: Апостроф

Зеленский ветировал Избирательный кодекс

14 сен 2019, 14:38
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Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на Избирательный кодекс.

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По словам главы государства, в новом кодексе содержатся нормы, которые не соответствуют Конституции Украины. Об этом говорится на сайте парламента в документе с правками президента.

Зеленский внес в парламент текст предложений к Избирательному кодексу по открытым списками, которые приняла Верховная Рада 8-го созыва.

На сайте парламента сообщается, что документ готовят к рассмотрению с вето президента. В правках указано, что положения Кодекса дают основания для вывода о фактическом сохранении составляющей, которая характерна для пропорциональной системы с закрытыми списками.

Зеленский отмечает, что возвращает Избирательный кодекс для повторного рассмотрения и доработки с учетом приведенных замечаний для обеспечения надлежащей регламентации и создания условий для свободного волеизъявления украинских граждан.

Как ранее сообщал «Ракурс», законопроект о новом Избирательном кодексе экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал 27 июля. В команда Зеленского принятие этого законопроекта назвали «одним большим позором».

Источник: Ракурс


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