Погода в Украине 15 сентября: ожидается похолодание. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n126775-pogoda-v-ukraine-15-sentyabrya-ojidaetsya-poholodanie-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 15 сентября принесет небольшое похолодание. Дожди не ожидаются.

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Температура воздуха днем составит 15−24°, а ночью опустится до 6−14° тепла. Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

В Киеве 15 сентября ожидается солнечная и прохладная погода. Температура воздуха ночью составит 13−15°, днем — 20−22°.

Во Львове в течение следующих суток синоптики обещают солнечную погоду без осадков. Метеорологи отмечают облачность. Столбики термометров ночью покажут 7−9°, днем — 17−19°.

В Одессе 15 сентября Укргидрометцентр прогнозирует солнечную погоду. Ночью температура воздуха опустится до 12−14°, днем ​​поднимется до 21−23°.

В Днепре в воскресенье днем ожидается прохлада. Ночью температура составит 7−9°, днем — 19−21°.

В Харькове 15 сентября Укргидрометцентр обещает переменчивую облачность. Ночью термометры покажут 7−9°, днем — 17−19°.

На Закарпатье завтра ожидается прохладная погода. На небе будет безоблачно. Температура воздуха немного понизится и ночью составит 6−8°, днем — 19−21°.

В Киеве 15 сентября ожидается слабая магнитная буря. Метеорологи предупреждают о незначительных волнениях.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Испании возросло количество погибших в результате наводнения.