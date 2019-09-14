Погода в Україні 15 вересня: очікується похолодання. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n126775-pogoda-v-ukrayini-15-veresnya-ochikuietsya-poholodannya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 15 вересня принесе похолодання. Синоптики прогнозують дощі в деяких областях.

Loading...

Температура повітря вдень становитиме 15−24°, а вночі опуститься до 6−14° тепла. Про це повідомляє Український Гідрометцентр.

У Києві 15 вересня очікується сонячна і прохолодна погода. Температура повітря вночі становитиме 13−15°, вдень — 20−22°.

У Львові протягом наступної доби синоптики обіцяють сонячну погоду без опадів. Метеорологи відзначають хмарність. Стовпчики термометрів вночі покажуть 7−9°, вдень — 17−19°.

В Одесі 15 вересня Укргідрометцентр прогнозує сонячну погоду. Вночі температура повітря опуститься до 12−14°, вдень підніметься до 21−23°.

У Дніпрі в неділю вдень очікується прохолода. Вночі температура становитиме 7−9°, вдень — 19−21°.

У Харкові 15 вересня Укргідрометцентр обіцяє мінливу хмарність. Вночі термометри покажуть 7−9°, вдень — 17−19°.

На Закарпатті завтра очікується прохолодна погода. На небі буде безхмарно. Температура повітря трохи знизиться і вночі становитиме 6−8°, вдень — 19−21°.

У Києві 15 вересня очікується слабка магнітна буря. Метеорологи попереджають про незначні заворушеннях.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Іспанії зросла кількість загиблих в результаті повені.