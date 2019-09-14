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Ракурс
Повінь в Іспанії: кількість жертв збільшилася. Фото: twitter/Strange_Sounds

Повінь в Іспанії: кількість жертв збільшилася (ФОТО, ВІДЕО)

14 вер 2019, 10:53
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Повінь в Іспанії призвела до нових жертв. Кількість загиблих в результаті стихійного лиха збільшилася до п’яти.

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Сильні дощі викликали вихід з берегів річки Сегури, яка затопила кілька населених пунктів на південному сході Іспанії. Про це повідомляє місцева газета La Vanguardia, передає «РБК-Україна».

Рятувальники евакуювали вже близько 3,5 тис. місцевих жителів.

Повінь в Іспанії. Фото: twitter / ajplus

Напередодні в муніципалітеті Бенферрі рятувальники знайшли тіло 58-річного чоловіка. Імовірно, його віднесло течією. Ще двоє чоловіків потонули в своїх машинах в Альмерії і Гранаді. У муніципалітеті Каудете знайшли тіла двох загиблих.

У ніч на 11 вересня холодний циклон приніс зливи, грози і сильний вітер в Іспанію. Потоки води затопили тунелі і дороги. Були закриті аеропорти в декількох містах. Стихія знищила безліч об'єктів інфраструктури.

Як раніше повідомляв «Ракурс», негоду, яка обрушилася на Іспанію, вже назвали найгіршою за останні 100 років. Потоками води на дорогах зносило автомобілі.

Джерело: Ракурс


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