Зеленський розповів про новий закон для ветеранів на «Іграх нескорених». Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n126769-zelenskyy-rozpoviv-pro-novyy-zakon-dlya-veteraniv-na-igrah-neskorenyh-video.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський розповів про новий закон «Про статус ветеранів».

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Зеленський зазначив, що, у законопроекті, можливо, буде механізм визначення статусу учасника бойових дій та статусу добровольця. Про це він заявив під час відкриття національних змагань «Ігри нескорених», передає Офіс президента.

Британська королівська родина обрала дуже влучну назву — нескорені. З нескорених народжується нація, — наголосив Зеленський.

За словами Зеленського законопроект спільно розробляли Міністерство ветеранів та самі ветерани. Очікується, що проект закону має з’явитись у парламенті вже за тиждень. Після його реєстрації президент визначить його статус як невідкладний.

І нехай у 2020 році у Нідерландах наша національна команда знову здивує весь світ своїм характером, своєю незламністю, своїм результатом, — заявив президент та побажав усім учасникам успіху.

Як раніше повідомляв «Ракурс», українці під час нового опитування позитивно оцінили дії Зеленського і нової Верховної Ради. Рівень довіри українських властей піднявся до рекордної позначки.