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Зеленский рассказал о новом законе для ветеранов на «Играх непокоренных» (ВИДЕО)
Зеленский рассказал о новом законе для ветеранов на «Играх непокоренных» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n126769-zelenskiy-rasskazal-o-novom-zakone-dlya-veteranov-na-igrah-nepokorennyh-video.htmlРакурс
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о новом законе «О статусе ветеранов».
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Зеленский отметил, что в законопроекте, возможно, механизм определения статуса участника боевых действий и статуса добровольца. Об этом он заявил во время открытия национальных соревнований «Игры непокоренных», передает Офис президента.
Британская королевская семья выбрала очень меткое название — непокоренные. С непокоренных рождается нация, — подчеркнул Зеленский.
По словам Зеленского, законопроект совместно разрабатывали Министерство ветеранов и сами ветераны. Ожидается, что проект закона должен появиться в парламенте уже через неделю. После его регистрации президент определит его статус как неотложный.
И пусть в 2020 году в Нидерландах наша национальная команда вновь удивит весь мир своим характером, своей несокрушимостью, своим результатом, — заявил президент и пожелал всем участникам успеха.
Как ранее сообщал «Ракурс», украинцы во время нового опроса позитивно оценили действия Зеленского и новой Верховной Рады. Уровень доверия украинских властей поднялся до рекордной отметки.
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