Работу парламента и Зеленского оценили украинцы в новом соцопросе. Фото: Цензор

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Украинцы оценили работу Верховной Рады 9-го созыва и президента Украины Владимира Зеленского в новом соцопросе от группы «Рейтинг».

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Согласно опросу, который проводился в течение 6−10 сентября, 55% украинцев считают, что Украина идет правильным путем, 18% - неправильным и 26% - не определились. Об этом сообщается на сайте группы.

Положительно развитие событий оценивают на западе и юге Украины, а хуже — в восточных и центральных областях. Больше всего скептиков зафиксировано среди сторонников партий «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Европейская солидарность».

Деятельностью Зеленского довольны 71% респондентов. По сравнению с июлем этот уровень вырос почти в полтора раза.

Работу премьер-министра Алексея Гончарука положительно оценили 29%. Деятельностью нового парламента довольны 39%.

Отмечается, что более 90% опрошенных поддержали инициативы президента о досрочном прекращении полномочий народного депутата за кнопкодавство и прогулы, уменьшении количества народных депутатов с 450 до 300 и снятии депутатской неприкосновенности.

Напомним, рост доверия к Зеленскому наблюдается еще с июля.