Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Роботу парламенту та Зеленського оцінили українці у новому соцопитуванні. Фото: Цензор

Роботу парламенту та Зеленського оцінили українці у новому соцопитуванні (ІНФОГРАФІКА)

12 вер 2019, 14:56
999

Українці оцінили роботу Верховної Ради 9-го скликання та президента України Володимира Зеленського у новому соцопитуванні від групи «Рейтинг».

Loading...

Згідно з опитуванням, яке проводилось протягом 6−10 вересня, 55% українців вважають, що Україна йде правильним шляхом, 18% - неправильним та 26% - не визначились. Про це повідомляється на сайті групи.

Найпозитивніше перебіг подій оцінюють на заході та півдні України, а найгірше — у східних та центральних областях. Більше всього скептиків зафіксовано серед симпатиків партій «Опозиційна платформа — За життя» та «Європейська солідарність».

Рейтинг нової влади. Фото: ratinggroup

Діяльністю Зеленського задоволені 71% респондентів. Порівняно з липнем цей рівень зріс майже у півтора рази.

Роботу прем'єр-міністра Олексія Гончарука позитивно оцінили 29%. Діяльністю нового парламенту задоволені 39%.

Рейтинг нової влади. Фото: ratinggroup

Зазначається, що понад 90% опитуваних підтримали ініціативи президента щодо дострокового припинення повноважень народного депутата за кнопкодавство та прогули, зменшення кількості народних депутатів з 450 до 300 та зняття депутатської недоторканностi.

Нагадаємо, ріст довіри до Зеленського спостерігається ще з липня.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Євросоюз на півроку продовжив персональні антиросійські санкції за агресію проти України

Персональні санкції проти Російської Федерації до середини березня 2020 року продовжив Європейський Союз. Обмежувальні заходи стосуються 170 фізичних та 44 юридичних осіб

Світові новини
15:26

Новий головний військовий прокурор Чумак пояснив, що робитиме у відомстві, яке ліквідовує Рада

Новий головний військовий прокурор України Віктор Чумак пояснив, що робитиме у відомстві, яке на початку вересня в межах реформи прокуратури почала ліквідовувати Рада. Він заявив, що буде одночасно руйнувати стару систему і будувати нову

Новини України
12:41
Новини партнерів
Загрузка...