Роботу парламенту та Зеленського оцінили українці у новому соцопитуванні. Фото: Цензор

https://racurs.ua/ua/n126698-robotu-parlamentu-ta-zelenskogo-ocinyly-ukrayinci-u-novomu-socopytuvanni-infografika.html

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Українці оцінили роботу Верховної Ради 9-го скликання та президента України Володимира Зеленського у новому соцопитуванні від групи «Рейтинг».

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Згідно з опитуванням, яке проводилось протягом 6−10 вересня, 55% українців вважають, що Україна йде правильним шляхом, 18% - неправильним та 26% - не визначились. Про це повідомляється на сайті групи.

Найпозитивніше перебіг подій оцінюють на заході та півдні України, а найгірше — у східних та центральних областях. Більше всього скептиків зафіксовано серед симпатиків партій «Опозиційна платформа — За життя» та «Європейська солідарність».

Діяльністю Зеленського задоволені 71% респондентів. Порівняно з липнем цей рівень зріс майже у півтора рази.

Роботу прем'єр-міністра Олексія Гончарука позитивно оцінили 29%. Діяльністю нового парламенту задоволені 39%.

Зазначається, що понад 90% опитуваних підтримали ініціативи президента щодо дострокового припинення повноважень народного депутата за кнопкодавство та прогули, зменшення кількості народних депутатів з 450 до 300 та зняття депутатської недоторканностi.

Нагадаємо, ріст довіри до Зеленського спостерігається ще з липня.