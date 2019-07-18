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Рівень позитивного ставлення українців до Зеленського зростає — чергове опитування. Фото: Ukranews

Рівень позитивного ставлення українців до Зеленського зростає — чергове опитування

18 лип 2019, 14:00
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У Володимира Зеленського зростає довіра серед українських громадян. Про це свідчать результати чергового соцопитування населення, яке провів Київський міжнародний інститут соціології у період з 5 по 15 липня 2019 року. Цього разу метою опитування було визначення ставлення українців до суспільно-політичних діячів.

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У рамках дослідження респондентам були поставлені такі питання: «Кого з цих політиків або суспільно-політичних діячів Ви знаєте?», а також «Як Ви в цілому ставитеся до цього політика — позитивно, негативно або нейтрально?». Результати опитування були опубліковані на офіційному сайті КМІС.

За даними дослідження, найбільший відсоток позитивного ставлення від українців отримав чинний президент Володимир Зеленський. Його знають 99,8% населення, з яких 72,8% ставляться до нього позитивно. До речі, у попередньому опитуванні КМІС позитивну реакцію президент викликав у 67,8%.

На другому місці в рейтингу вподобань опинився Дмитро Разумков — голова партії «Слуга народу». Його знають 67,2% українців, і у 58,4% з них відзначено позитивне ставлення до політика. Третю позицію займає Ігор Смешко — лідер партії «Сила і честь», за якого віддали свій голос 38,3% із тих, хто знає політика (68,9% респондентів).

Четверте місце українці віддали Руслану Стефанчуку, представнику президента у Верховній Раді. Його знають 29,6% українців, а позитивно ставляться до нього 34,8%. П’ятірку лідерів замикає Святослав Вакарчук — лідер партії «Голос» і групи «Океан Ельзи». Про те, що Вакарчука знають, сказали 89,8% опитаних українців, а позитивно ставляться — 25,8% з них.

У даному опитуванні брало участь 2 тис. респондентів, які проживають у 125 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим), які були опитані методом особистого інтерв’ю. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3%.

Нагадаємо, що раніше «Центр Разумкова» провів соцопитування, згідно з яким молоді виборці найчастіше підтримують партію «Слуга народу», а представники старшої вікової групи найбільше довіряють партії «Опозиційна платформа — За життя».

Джерело: Ракурс


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