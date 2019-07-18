Уровень позитивного отношения украинцев к Зеленскому растет – очередной опрос. Фото: Ukranews

https://racurs.ua/n124441-uroven-pozitivnogo-otnosheniya-ukraincev-k-zelenskomu-rastet-ocherednoy-opros.html

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У Владимира Зеленского возрастает доверие среди украинских граждан. Об этом свидетельствуют результаты очередного соцопроса среди населения, который провел Киевский международный институт социологии в период с 5 по 15 июля 2019 года. В этот раз целью опроса было определение отношения украинцев к общественно-политическим деятелям.

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В рамках исследования респондентам были заданы следующие вопросы: «Кого из этих политиков или общественно-политических деятелей Вы знаете?», а также «Как Вы в целом относитесь к этому политику — положительно, отрицательно или нейтрально?». Результаты опроса были опубликованы на официальном сайте КМИС.

По данным исследования, наибольший процент положительного отношения от украинцев получил действующий президент Владимир Зеленский. Его знают 99,8% населения, из которых 72,8% относятся к нему положительно. К слову, в предыдущем опросе КМИС положительную реакцию президент вызвал у 67,8%.

На втором месте в рейтинге предпочтений оказался Дмитрий Разумков — глава партии «Слуга народа». Его знают 67,2% украинцев, и у 58,4% из них отмечено положительное отношение к политику. Третью позицию занимает Игорь Смешко — лидер партии «Сила и честь», за которого отдали свой голос 38,3% из тех, кто знает политика (68,9% респондентов).

Четвертое место украинцы отдали Руслану Стефанчуку, представителю президента в Верховной Раде. Его знают 29,6% украинцев, а позитивно относятся к нему 34,8%. Пятерку лидеров замыкает Святослав Вакарчук — лидер партии «Голос» и группы «Океан Эльзы». О том, что Вакарчука знают, сказали 89,8% опрошенных украинцев, а положительно относятся — 25,8% из них.

В данном опросе участвовало 2 тыс. респондентов, проживающих в 125 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым), которые были опрошены методом личного интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

Напомним, что ранее «Центр Разумкова» провел соцопрос, согласно которому молодые избиратели чаще всего поддерживают партию «Слуга народа», а представители старшей возрастной группы более всего доверяют партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».