Соцопросы показали, кого поддерживают украинцы на выборах. Фото:

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Ракурс

Партию «Слуга народа» на внеочередных парламентских выборах в Украине зачастую готовы поддержать молодые избиратели в возрасте от 18 до 29 лет.

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Большинство представителей старшей возрастной группы готовы проголосовать за «Оппозиционный платформа — За жизнь», «Батькивщину» и «Силу и честь». Среди украинцев в возрасте от 60 лет наименее популярная партия «Голос». Об этом свидетельствует опрос «Центра Разумкова».

«Слуга народа» имеет наибольшую поддержку в южном регионе и в центральном регионе. «Оппозиционную платформу — За жизнь» в наибольшей степени поддерживают на Востоке и Юге. «Голос», «Европейская солидарность» и ВО «Свобода» имеют наибольшую поддержку в западных областях.

Согласно итогам соцопроса, который с 5 по 11 июля провел «Центр Разумкова», 5%-й барьер на выборах могут преодолеть партии:

«Слуга народа» — 41,5% среди тех, кто определился, за кого будет голосовать.

«Оппозиционная платформа — За жизнь» — 12,5% опрошенных.

«Голос» — 8,8% украинцев.

«Европейская Солидарность» — 8,3% респондентов.

«Батькивщина» — 7,0% избирателей.

Не дотягивают до пятипроцентного барьера «Сила и честь» (4,6%), «Оппозиционный блок» (3,8%), Всеукраинское объединение «Свобода» (2,5%), Радикальная партия Олега Ляшко (2,4%), «Украинская стратегия Гройсмана» (2,0), «Гражданская позиция» (1,8%), «Объединение «Самопомощь» (1,4%), «Партия Шария» (1,2%). Каждую из других партий намерены поддержать менее 1% избирателей. На время проведения опроса 13,7% респондентов еще не определились, за кого будут голосовать.

Напомним, лидером предпочтений украинских избирателей на начала июля оставалась президентская политсила «Слуга народа». Опрос еще раньше показывали, что парламентские выборы в Верховную Раду могут завершиться попаданием в парламент пяти политических партий.