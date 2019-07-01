Выборы в Раду: пять проходных партий назвали социологи после очередного опроса

https://racurs.ua/n123810-vybory-v-radu-pyat-prohodnyh-partiy-nazvali-sociologi-posle-ocherednogo-oprosa-infografika.html

Ракурс

Парламентские выборы в Верховную Раду могут завершиться прохождением в парламент пяти политических партий. Лидером предпочтений украинских избирателей до сих пор остается президентская политсила «Слуга народа».

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Согласно итогам соцопроса, который 22−27 июня провел «Социальный мониторинг», 5%-й барьер на выборах могут преодолеть партии:

«Слуга народа» — 43,2% голосов тех, кто намерен голосовать и определился с выбором;

«Оппозиционная платформа — За жизнь» — 12,0%;

«Батькивщина» — 9,4%;

«Голос» — 8,3%;

«Европейская солидарность» — 8,2%.

По итогам другого социологического опроса, проведенного 20−24 июня группой «Рейтинг», партия «Слуга народа» также является лидером электоральных симпатий среди политсил, которые будут участвовать в парламентских выборах. Ее готовы поддержать 45,3% граждан, намеренных голосовать и определившихся со своим выбором.

Кроме «Слуги народа», по данным этого опроса, сейчас преодолевают 5%-й проходной барьер еще четыре партии: «Оппозиционная платформа — За жизнь» (12,1% голосов), «Голос» (8,4%), «Европейская солидарность» (7,2%) и «Батькивщина» (7,0%).

Во время указанного личного формализованного опроса свои ответы предоставили 2 тыс. респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает 2,2%.