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Ракурс
Парламентские выборы: ЦИК зарегистрировала партию Саакашвили. Фото: Днепр час

Парламентские выборы: ЦИК зарегистрировала партию Саакашвили

29 июн 2019, 22:25
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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала партию Михаила Саакашвили на внеочередных выборах в парламент. Соответствующее решение было принято на заседании ЦИК.

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Политическую силу зарегистрировали в многомандатном и одномандатных избирательных кругах. Об этом сообщает пресс-служба партии на своей странице в Facebook.

Теперь партия Саакашвили может принять участие в выборах и побороться за депутатские кресла в Раде. Кассационный суд в составе Верховного Суда отклонил апелляцию Центризбиркома, который настаивал на невозможности регистрации кандидатов в нардепы от Саакашвили.

В ЦИК отмечали, что Саакашвили и его партия не соответствуют требованиям.

Отметим, что регистрация партии Саакашвили означает, что теперь Центризбирком должен повторно провести жеребьевку для определения очередности номеров партий в бюллетене.

Как ранее сообщал «Ракурс», Центризбирком определился с очередностью партии в избирательном документе. Еще тогда в ведомстве обратились с просьбой к партии не рекламировать номера и предупредили о возможности проведения повторной жеребьевки.


Источник: Ракурс


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