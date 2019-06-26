Верховный суд принял решение в деле об участии Онищенко в выборахhttps://racurs.ua/n123652-verhovnyy-sud-prinyal-reshenie-v-dele-ob-uchastii-onischenko-v-vyborah.htmlРакурс
Центризбирком (ЦИК) смог обжаловать участие беглого нардепа Александра Онищенко во внеочередных выборах в парламент. Верховный суд Украины признал правомерным решение ЦИК об отказе в регистрации политика.
Суд постановил, что так как лицо можно считать проживающим на территории Украины только если разовый выезд из страны по личным делам не превышает 90 дней (суммарно 180 дней в год), то Онищенко не сдержал требований Конституции и не может участвовать в парламентских выборах. Об этом сообщается на сайте суда.
Онищенко аргументировал свое отсутствие в стране участием в международных соревнованиях по конному спорту и предоставил для подтверждения письмо от общественной организации «Всеукраинская федерация конного спорта Украины». Суд рассмотрел предоставленный документ и заявил, что в письме отсутствуют сведения о месте, дате и названии соревнований, в которых Онищенко якобы участвовал.
Также в Верховном суде отметили, что политик не предоставил основания, на которых принимал участие в соревнованиях. Учитывая эти нарушения, суд пришел к выводу, что Онищенко не смог подтвердить свои доводы, а значит у суда нет оснований для удовлетворения его иска.
Как ранее сообщал «Ракурс», Центризбирком установил очередность партий в бюллетене на внеочередных выборах в парламент.