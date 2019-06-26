Верховний суд прийняв рішення у справі про участь Онищенка у виборах. Фото: Запорізька обласна державна адміністрація

https://racurs.ua/ua/n123652-verhovnyy-sud-pryynyav-rishennya-u-spravi-pro-uchast-onyschenka-u-vyborah.html

Ракурс

Центрвиборчком (ЦВК) зміг оскаржити участь нардепа-втікача Олександра Онищенка у позачергових виборах до парламенту. Верховний суд України визнав правомірним рішення ЦВК про відмову у реєстрації політика.

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Суд постановив, що так як особу можна вважати проживаючою на території України лише якщо разовий виїзд з країни у приватних справах не перевищує 90 днів (сумарно 180 днів за рік), то Онищенко не дотримав вимог Конституції та не може брати участь у парламентських виборах. Про це повідомляється на сайту суду.

Онищенко аргументував свою відсутність в країні участю у міжнародних змаганнях з кінного спорту і надав для підтвердження лист від Громадської організації «Всеукраїнська федерація кінного спорту України». Суд розглянув наданий документ та заявив, що у листі відсутні відомості про місце, дату та назву змагань, у яких Онищенко нібито брав участь.

Також у Верховному суді наголосили, що політик не надав підстави, на яких брав участь у змаганнях. Враховуючи ці порушення, суд дійшов висновку, що Онищенко не зміг підтвердити свої доводи, а значить у суду немає підстав для задоволення його позову.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Центрвиборчком встановив черговість партій у бюлетені на позачергових виборах у парламент.