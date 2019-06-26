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Центрвиборчком визначив номера партій у бюлетенях. Фото: Delo
Центрвиборчком визначив номера партій у бюлетенях (СПИСОК)https://racurs.ua/ua/n123648-centrvyborchkom-vyznachyv-nomera-partiy-u-buletenyah.htmlРакурс
Центральна виборча комісія (ЦВК) визначила черговість партій у бюлетенях для голосування на позачергових парламентських виборах. Номери партій обрали шляхом жеребкування.
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У бюлетенях парламентських виборів буде 21 позиція. Про результати жеребкування та черговість партій у документі повідомляє «Опора» на своїй сторінці у Twitter.
Партії-учасниці розмістилися наступним чином:
- «Опозиційний блок»
- «Сила і честь»
- ВО «Батьківщина»
- «Патріот»
- «Сила людей»
- «Опозиційна платформа — За життя»
- «Партія зелених України»
- ВО «Факел»
- Об'єднання «Самопоміч»
- «Європейська солідарність»
- «Українська стратегія Гройсмана»
- «Громадянська позиція»
- «Соціальна справедливість»
- «Слуга народу»
- «Сила права»
- «Радикальна партія»
- «Партія Шарія»
- «Голос»
- «Незалежність»
- «Аграрна партія»
- ВО «Свобода»
Зазначимо, що у Центрвиборчкомі закликали партії поки не рекламувати свою виборчі номери. Відповідно до судового рішення, можливий розгляд участі у виборах деяких партій, серед який «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі.
Якщо партія Саакашвілі все ж буде брати участь у виборах, ЦВК буде проводити повторне жеребкування і черговість партій у бюлетені зміниться.
Як раніше повідомляв «Ракурс», ЦВК збирається оскаржити рішення Шостого апеляційного адмінсуду, котрий зобов’язав Центрвиборчком зареєструвати кандидатів від партії Михайла Саакашвілі «Рух нових сил».
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