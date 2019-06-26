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Ракурс
Центрвиборчком визначив номера партій у бюлетенях. Фото: Delo

Центрвиборчком визначив номера партій у бюлетенях (СПИСОК)

26 чер 2019, 16:41
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Центральна виборча комісія (ЦВК) визначила черговість партій у бюлетенях для голосування на позачергових парламентських виборах. Номери партій обрали шляхом жеребкування.

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У бюлетенях парламентських виборів буде 21 позиція. Про результати жеребкування та черговість партій у документі повідомляє «Опора» на своїй сторінці у Twitter.

Партії-учасниці розмістилися наступним чином:

  1. «Опозиційний блок»
  2. «Сила і честь»
  3. ВО «Батьківщина»
  4. «Патріот»
  5. «Сила людей»
  6. «Опозиційна платформа — За життя»
  7. «Партія зелених України»
  8. ВО «Факел»
  9. Об'єднання «Самопоміч»
  10. «Європейська солідарність»
  11. «Українська стратегія Гройсмана»
  12. «Громадянська позиція»
  13. «Соціальна справедливість»
  14. «Слуга народу»
  15. «Сила права»
  16. «Радикальна партія»
  17. «Партія Шарія»
  18. «Голос»
  19. «Незалежність»
  20. «Аграрна партія»
  21. ВО «Свобода»

Зазначимо, що у Центрвиборчкомі закликали партії поки не рекламувати свою виборчі номери. Відповідно до судового рішення, можливий розгляд участі у виборах деяких партій, серед який «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі.

Якщо партія Саакашвілі все ж буде брати участь у виборах, ЦВК буде проводити повторне жеребкування і черговість партій у бюлетені зміниться.

Як раніше повідомляв «Ракурс», ЦВК збирається оскаржити рішення Шостого апеляційного адмінсуду, котрий зобов’язав Центрвиборчком зареєструвати кандидатів від партії Михайла Саакашвілі «Рух нових сил».

Джерело: Ракурс


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