Автомобільні парковки: в Україні нарешті взялися за вирішення проблеми. Фото: Tv.ua

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Автомобільні парковки у центрі великих міст є величезною проблемою, частково вирішити яку в Україні обіцяють завдяки запровадженню нових будівельних норм. Вони набудуть чинності вже з 1 липня.

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Задля налагодження транспортного руху в містах України Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства збирається запровадити європейську практику облаштування так званих Park&Ride або перехоплюючих автостоянок. Вони є дуже популярними за кордоном, зокрема, в Європі: така практика зменшує кількість заторів на автодорогах, вирішує проблему з недостатньою кількістю міських паркомісць, а також покращує екологічний стан і сприяє налагодженню безперешкодного руху транспорту в центрі міст, повідомила сьогодні прес-служба відомства.

Зазвичай перехоплюючі автостоянки облаштовують на околицях або біля в’їзду до центру великих міст, поблизу зупинок громадського транспорту. За таких умов автовласники можуть залишати свої машини і пересідати на метро, автобус чи трамвай.

Вартість послуг на таких автомобільних парковках буде незначною, а деякі з них взагалі будуть безкоштовними. Приємним бонусом користування перехоплюючими автостоянками в Україні будуть знижки на придбання квитків для проїзду в громадському транспорті «туди-назад».

Перехоплюючі автомобільні парковки в Україні розташовуватимуть біля в’їзду до центральної частини міста на відстані не ближче, ніж 150 м від залізничних станцій, авіаційних терміналів, станцій метрополітену та зупинок громадського транспорту.

Загальну кількість таких автостоянок та кількість паркувальних місць визначатимуть із розрахунку перспективного пересадкового пасажиропотоку.

Між тим нагадаємо, що після того, як у Києві почали діяти нові правила паркування, на штрафмайданчик за день перемістили 23 автомобілі.