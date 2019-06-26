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Ракурс
Збройні сили: Зеленський погодив порядок застосування армії, фото — АП

Зеленський погодив порядок застосування ЗСУ

26 чер 2019, 16:06
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Президент України Володимир Зеленський 26 червня розглянув та узгодив документи, які встановлюють порядок застосування Збройних сил України та інших складових сил оборони держави.

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Про це йшлося під час зустрічі глави держави із начальником Генерального штабу Русланом Хомчаком, повідомляє прес-служба президента. Водночас текстів цих рішень на сайті глави держави наразі немає.

Зеленський заслухав доповідь щодо стану справ в армії, перебігу реформ в ЗСУ. Документи, які він візував, визначають стратегічні цілі, завдання і склад Збройних сил та інших підрозділів, які залучаються до оборони держави. Окремо визначено потребу в особовому складі, озброєнні та військовій техніці, фінансових та інших ресурсах, необхідних для виконання завдань.

Президент і начальник Генштабу обговорили заходи, які необхідно здійснити, щоб не допустити надзвичайні події на арсеналах, базах та складах. Передусім йшлося про запобігання диверсіям і терактам.

Хомчак ознайомив Зеленського із роботою Центру оперативного управління та контролю Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що 15 червня під час візиту до Маріуполя глава держави відкрив Центр розмінування.

Джерело: Ракурс


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