Збройні сили: Зеленський погодив порядок застосування армії, фото — АП

https://racurs.ua/ua/n123646-zelenskyy-pogodyv-poryadok-zastosuvannya-zsu.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський 26 червня розглянув та узгодив документи, які встановлюють порядок застосування Збройних сил України та інших складових сил оборони держави.

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Про це йшлося під час зустрічі глави держави із начальником Генерального штабу Русланом Хомчаком, повідомляє прес-служба президента. Водночас текстів цих рішень на сайті глави держави наразі немає.

Зеленський заслухав доповідь щодо стану справ в армії, перебігу реформ в ЗСУ. Документи, які він візував, визначають стратегічні цілі, завдання і склад Збройних сил та інших підрозділів, які залучаються до оборони держави. Окремо визначено потребу в особовому складі, озброєнні та військовій техніці, фінансових та інших ресурсах, необхідних для виконання завдань.

Президент і начальник Генштабу обговорили заходи, які необхідно здійснити, щоб не допустити надзвичайні події на арсеналах, базах та складах. Передусім йшлося про запобігання диверсіям і терактам.

Хомчак ознайомив Зеленського із роботою Центру оперативного управління та контролю Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що 15 червня під час візиту до Маріуполя глава держави відкрив Центр розмінування.