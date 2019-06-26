Вооруженные силы: Зеленский согласовал порядок применения армии, фото — АП

https://racurs.ua/n123646-zelenskiy-soglasoval-poryadok-primeneniya-armii.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский 26 июня рассмотрел и согласовал документы, устанавливающие порядок применения Вооруженных сил Украины и других составляющих сил обороны государства.

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Эту тему обсуждали во время встречи главы государства с начальником Генерального штаба Русланом Хомчаком, сообщает пресс-служба президента. В то же время текстов этих решений на сайте главы государства пока нет.

Зеленский заслушал доклад о состоянии дел в армии, ходе реформ в ВСУ. Документы, которые он визировал, определяют стратегические цели, задачи и состав Вооруженных сил и других подразделений, привлекаемых к обороне государства. Отдельно определена потребность в личном составе, вооружении и военной технике, финансовых и других ресурсах, необходимых для выполнения задач.

Президент и начальник Генштаба обсудили меры, которые необходимо предпринять, чтобы не допустить чрезвычайных происшествиях на арсеналах, базах и складах. Прежде всего речь шла о предотвращении диверсий и терактов.

Хомчак ознакомил Зеленского с работой Центра оперативного управления и контроля Объединенного оперативного штаба ВСУ.

Ранее «Ракурс» сообщал, что 15 июня во время визита в Мариуполь глава государства открыл Центр разминирования.