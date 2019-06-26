Суд отпустил под домашний арест Александра Щеголева, фото: «Волынь Online»

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Шевченковский районный суд Киева отпустил под круглосуточный домашний арест Александра Щеголева, бывшего главу управления СБУ в Киеве и Киевской области, которого обвиняют в организации и осуществлении силового штурма протестующих на Майдане путем проведения антитеррористической операции.

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Его обязали носить электронный браслет. Об этом сообщает издание Insider.

В суде отметили, что это постановление обжалованию не подлежит.

Представители прокуратуры сообщили журналистам, что Щеголев уже сегодня выйдет из СИЗО. На него будут возложены все предусмотренные нормами обязанности, в частности — ношение электронного браслета.

Щеголев был взят под стражу 20 августа 2015 года по подозрению в причастности к убийствам участников Революции достоинства. До этого с 6 марта 2015 года он находился под домашним арестом. Генерал-майор Щеголев главой киевского управления СБУ был в 2013—2014 годах.

Напомним, вчера Конституционный суд принял решение, согласно которому для лиц, подозреваемых в терроризме, преступлениях против основ национальной безопасности Украины и препятствовании деятельности Вооруженных сил, можно не только содержание под стражей, но и другие ограничительные меры.