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Погода в Украине 27 июня: грозы и ливни ожидаются в большинстве областей. Фото: Ракурс

Погода в Украине 27 июня: грозы и ливни ожидаются в большинстве областей (КАРТА)

26 июн 2019, 15:50
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Погода в Украине 27 июня принесет украинцам ливни и грозы. Осадки ожидаются в большинстве областей. Хорошая и солнечная погода сохранится только в восточных и части южных областей.

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Температура воздуха ночью от 15° до 20° тепла. Днем прогнозируют 25−33° тепла. Ветер северо-западный и юго-западный, 7−12 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Погода в Киеве 27 июня прогнозируется дождливая, возможны грозы. Температура ночью 18−20° тепла, днем 28−30° тепла.

Во Львове в четверг синоптики прогнозируют осадки. Ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха ночью 18−20° тепла, днем 26−28° выше нуля.

В Одессе 26 июня ожидаются дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью ожидается 19−21° тепла, днем воздух прогреется до плюс 31−33°.

В Днепре в ближайшие сутки обещают жаркую погоду, на небе ни облачка. Ночью температура воздуха прогреется до 16−18° выше нуля, днем прогнозируют 32−34° по Цельсию.

В Харькове завтра ожидается тепло и солнце. Столбики термометров ночью покажут 15−17° тепла, днем 31−31° выше нуля.

В Карпатах 27 июня синоптики обещают дожди и грозы. Воздух ночью должен погреться до 17−19° тепла, днем 28−30° выше нуля.

Погода в Украине 27 июня. Фото: Укргидрометцентр

Геомагнитная обстановка в Украине 27 июня ожидается относительно спокойная. Магнитные бури в Киеве не прогнозируются, а небольшие возмущения после обеда сменятся периодом покоя.

Геомагнитная обстановка в Киеве 27 июня. Фото: gismeteo

Как ранее сообщал «Ракурс», Киев в минувшие выходные побил три температурных рекорда.

Источник: Ракурс


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