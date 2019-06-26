Погода в Україні 27 червня: грози і зливи очікуються в більшості областей. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n123644-pogoda-v-ukrayini-27-chervnya-grozy-i-zlyvy-ochikuutsya-v-bilshosti-oblastey-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 27 червня принесе українцям зливи і грози. Опади очікуються в більшості областей. Хороша і сонячна погода збережеться тільки в східних і частини південних областей.

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Температура повітря вночі від 15° до 20° тепла. Днем прогнозують 25−33° тепла. Вітер північно-західний та південно-західний, 7−12 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр.

Погода в Києві 27 червня прогнозується дощова, можливі грози. Температура вночі 18−20° тепла, вдень 28−30° тепла.

У Львові в четвер синоптики прогнозують опади. Очікуються дощі і грози. Температура повітря вночі 18−20° тепла, вдень 26−28° вище нуля.

В Одесі 26 червня очікуються дощі, можливі грози. Температура повітря вночі очікується 19−21° тепла, вдень повітря прогріється до плюс 31−33°.

У Дніпрі в найближчу добу обіцяють спекотну погоду, на небі ні хмаринки. Вночі температура повітря прогріється до 16−18° вище нуля, вдень прогнозують 32−34° за Цельсієм.

У Харкові завтра очікується тепло і сонце. Стовпчики термометрів вночі покажуть 15−17° тепла, вдень 31−31° вище нуля.

У Карпатах 27 червня синоптики обіцяють дощі та грози. Повітря вночі повинен погрітися до 17−19° тепла, вдень 28−30° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 27 червня очікується відносно спокійна. Магнітні бурі в Києві не прогнозуються, а невеликі обурення після обіду зміняться періодом спокою.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Київ в минулі вихідні побив три температурних рекорди.