Новини
  1. Новини
  2. Погода
  3. Новина
Ракурс
Погода в Україні 27 червня: грози і зливи очікуються в більшості областей. Фото: Ракурс

Погода в Україні 27 червня: грози і зливи очікуються в більшості областей (КАРТА)

26 чер 2019, 15:50
999

Погода в Україні 27 червня принесе українцям зливи і грози. Опади очікуються в більшості областей. Хороша і сонячна погода збережеться тільки в східних і частини південних областей.

Loading...

Температура повітря вночі від 15° до 20° тепла. Днем прогнозують 25−33° тепла. Вітер північно-західний та південно-західний, 7−12 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр.

Погода в Києві 27 червня прогнозується дощова, можливі грози. Температура вночі 18−20° тепла, вдень 28−30° тепла.

У Львові в четвер синоптики прогнозують опади. Очікуються дощі і грози. Температура повітря вночі 18−20° тепла, вдень 26−28° вище нуля.

В Одесі 26 червня очікуються дощі, можливі грози. Температура повітря вночі очікується 19−21° тепла, вдень повітря прогріється до плюс 31−33°.

У Дніпрі в найближчу добу обіцяють спекотну погоду, на небі ні хмаринки. Вночі температура повітря прогріється до 16−18° вище нуля, вдень прогнозують 32−34° за Цельсієм.

У Харкові завтра очікується тепло і сонце. Стовпчики термометрів вночі покажуть 15−17° тепла, вдень 31−31° вище нуля.

У Карпатах 27 червня синоптики обіцяють дощі та грози. Повітря вночі повинен погрітися до 17−19° тепла, вдень 28−30° вище нуля.

Погода в Україні 27 червня. Фото: Укргідрометцентр

Геомагнітна обстановка в Україні 27 червня очікується відносно спокійна. Магнітні бурі в Києві не прогнозуються, а невеликі обурення після обіду зміняться періодом спокою.

Геомагнітна обстановка в Києві 27 червня. Фото: gismeteo

Як раніше повідомляв «Ракурс», Київ в минулі вихідні побив три температурних рекорди.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Відведення військ у Станиці Луганській: сили ООС повернуться на позиції, якщо окупанти зірвуть домовленості

Військовослужбовці повернуться на позиції, які залиши сьогодні в місті Станиця Луганська Луганської області, якщо бойовики не відведуть свої війська

Новини України
17:26

Позачергові вибори: ЦВК оскаржить рішення суду щодо реєстрації кандидатів від партії Саакашвілі «Рух нових сил»

Центрвиборчком оскаржить у Верховному суді рішення Шостого апеляційного адмінсуду, котрий зобов’язав зареєструвати кандидатів від партії Михайла Саакашвілі

Новини України
14:37
Новини партнерів
Загрузка...