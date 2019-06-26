Суд відпустив під домашній арешт Олександра Щеголєва, фото: «Волинь Online»

https://racurs.ua/ua/n123645-zlochyny-proty-maydanu-sud-vidpustyv-kolyshnogo-ochilnyka-kyyivskogo-sbu-schegolieva-pid.html

Ракурс

Шевченківський районний суд Києва відпустив під цілодобовий домашній арешт Олександра Щеголєва, колишнього очільника управління СБУ в Києві та Київській області, якого звинувачують в організації та здійсненні силового штурму протестувальників на Майдані шляхом проведення антитерористичної операції.

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Його зобов’язали носити електронний браслет. Про це повідомляє видання Insider.

У суді зазначили, що ця ухвала оскарженню не підлягає.

Представники прокуратури повідомили журналістам, що Щеголєв вже сьогодні вийде з СІЗО. На нього будуть покладені усі передбачені нормами обов’язки, зокрема — носіння електронного браслета.

Щеголєв був узятий під варту 20 серпня 2015 року за підозрою в причетності до вбивств учасників Революції гідності. До цього з 6 березня 2015 року він перебував під домашнім арештом. Генерал-майор Щеголєв очільником київського управління СБУ був у 2013—2014 роках.

Нагадаємо, вчора Конституційний суд ухвалив рішення, згідно з яким для осіб, підозрюваних у тероризмі, злочинах проти основ національної безпеки України та перешкоджанні діяльності Збройних сил, можна застосовувати не лише тримання під вартою, а й інші обмежувальні заходи.