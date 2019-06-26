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Автомобильные парковки: в Украине наконец-то взялись за решение проблемы. Фото: Tv.ua

Автомобильные парковки: в Украине наконец-то взялись за решение проблемы (ИНФОГРАФИКА)

26 июн 2019, 16:28
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Автомобильные парковки в центре крупных городов являются огромной проблемой, частично решить которую в Украине обещают благодаря внедрению новых строительных норм. Они вступят в силу уже с 1 июля.

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Для налаживания транспортного движения в городах Украины Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства собирается ввести европейскую практику обустройства так называемых Park&Ride или перехватывающих автостоянок. Они очень популярны за рубежом, в частности в Европе: такая практика уменьшает количество пробок на автодорогах, решает проблему с недостаточным количеством городских паркомест, а также улучшает экологическую обстановку и способствует налаживанию беспрепятственного движения транспорта в центре городов, сообщила сегодня пресс-служба ведомства.

Обычно перехватывающие автостоянки обустраивают в окрестностях или у въезда в центр крупных городов, вблизи остановок общественного транспорта. При таких условиях автовладельцы могут оставлять свои машины и пересаживаться на метро, автобус или трамвай.

Автомобильные парковки: в Украине наконец-то взялись за решение проблемы. Фото: Lev Partskhaladze / Facebook

Стоимость услуг на таких автомобильных парковках будет незначительной, а некоторые из них и вовсе будут бесплатными. Приятным бонусом использования перехватывающих парковок в Украине будут скидки на приобретение билетов для проезда в общественном транспорте «туда-обратно».

Перехватывающие автомобильные парковки в Украине будут размещать у въезда в центральную часть города на расстоянии не ближе, чем 150 м от железнодорожных станций, авиационных терминалов, станций метрополитена и остановок общественного транспорта.

Общее число таких автостоянок и парковочных мест будут определять из расчета перспективного пересадочного пассажиропотока.

Между тем напомним, что после того, как в Киеве начали действовать новые правила парковки, на штрафплощадку за день переместили 23 автомобиля.

Источник: Ракурс


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