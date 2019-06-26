Позачергові вибори: ЦВК оскаржить рішення суду щодо реєстрації кандидатів від партії Саакашвілі «Рух нових сил»

Михайло Саакашвілі, фото: «КиевПРАВДА»

https://racurs.ua/ua/n123637-pozachergovi-vybory-cvk-oskarjyt-rishennya-sudu-schodo-reiestraciyi-kandydativ-vid-partiyi.html

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Центральна виборча комісія (ЦВК) оскаржить у Верховному суді рішення Шостого апеляційного адмінсуду, котрий зобов’язав зареєструвати кандидатів від партії Михайла Саакашвілі «Рух нових сил».

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Про це під час сьогоднішнього брифінгу заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук, повідомляє «Укрінформ».

Сліпачук зазначає, що остаточну крапку в цьому питанні поставить Верховний суд.

Голова ЦВК наголосила, що суд не може зобов’язати її відомство зареєструвати кандидатів у народні депутати, а може лише зобов’язати переглянути рішення про відмову в реєстрації.

Крім того, за словами Сліпачук, у ЦВК вважають, що рішення Шостого апеляційного адмінсуду у цій справі не відповідає положенням законів «Про політичні партії» та «Про вибори народних депутатів України».

Позачергові парламентські вибори в Україні заплановані на 21 липня.

Нагадаємо, рішення щодо реєстрації кандидатів від партії Саакашвілі для участі в цьогорічних парламентських виборах Шостий апеляційний адміністративний суд Києва ухвалив 25 червня, задовільнивши таким чином заяву позивача.