Тетяна та Віктор Безпальченки. Фото: Тетяна Шевченко у Facebook

https://racurs.ua/ua/n123636-viyskovopolonenyy-ukrayinskyy-moryak-odrujyvsya-u-rosiyskomu-sizo-foto-video.html

Ракурс

Реєстрація шлюбу Віктора Беспальченка та Тетяни Шевченко 26 червня пройшла в російському СІЗО «Лефортово».

Loading...

Шлюбна церемонія готувалася кілька місяців, від слідчих чекали необхідних дозволів. Після одруження молодятам надали одну годину для спілкування, але під наглядом тюремної охорони. Про це 26 червня повідомив адвокат Микола Полозов у Facebook.

За його словами, команда захисту військовополонених моряків та самі полонені вітають молодят із одруженням.

Бажаємо нареченим любові й звичайно ж якнайшвидшого проведення медового місяця далеко від тюремних стін і решіток, — написав він.

Про весілля за гратами на власній сторінці у «Фейсбук» написав і журналіст Роман Цимбалюк. За його словами, наречена на церемонії була у білій сукні, а наречений — в костюмі. Наречені розписалися та обмінялися обручками.

Сьогодні мені довелось побачити дуже неординарну подію — весілля за ґратами. В московському СІЗО «Лефортово» уклали шлюб наш військовий моряк Віктор Беспальченко та його наречена Тетьяна. Ще буде справжнє весілля, коли Віктор Беспальченко повернеться на батьківщину, — написав журналіст.

Як відомо, 25 листопада 2018 року в акваторії Чорного моря російські кораблі атакували корабельну групу Військово-морських сил Збройних сил України. Російські військовослужбовці обстріляли броньовані катери, таранили буксир. Внаслідок агресії дістали поранення троє українців, всіх інших захопили в полон. РФ незаконно утримує їх на своїй території.

Нагадаємо, адвокат українців Микола Полозов сьогодні заявив, що від 26 червня запускаються інші механізми звільнення українських моряків, захоплених Росією у Керченській протоці, оскільки РФ не виконує рішення Міжнародному трибуналу ООН з морського права.