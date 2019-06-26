Татьяна и Виктор Беспальченко. Фото: Татьяна Шевченко в Facebook

https://racurs.ua/n123636-voennoplennyy-ukrainskiy-moryak-jenilsya-v-rossiyskom-sizo-foto-video.html

Ракурс

Регистрация брака Виктора Беспальченко и Татьяны Шевченко 26 июня прошла в российском СИЗО «Лефортово».

Loading...

Брачная церемония готовилась несколько месяцев, от следователей ждали необходимых разрешений. После бракосочетания молодоженам предоставили один час для общения, но под наблюдением тюремной охраны. Об этом 26 июня сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.

По его словам, команда защиты военнопленных моряков и сами пленные приветствуют молодоженов с бракосочетанием.

Желаем новобрачным любви и конечно же скорейшего проведения медового месяца вдали от тюремных стен и решеток, — написал он.

О свадьбе за решеткой на собственной странице в «Фейсбук» написал и журналист Роман Цимбалюк. По его словам, невеста на церемонии была в белом платье, а жених — в костюме. Молодожены расписались и обменялись кольцами.

Сегодня мне пришлось увидеть очень неординарное событие — свадьбу за решеткой. В московском СИЗО «Лефортово» заключили брак наш военный моряк Беспальченко Виктор и его невеста Татьяна. Еще будет настоящая свадьба, когда Виктор Беспальченко вернется на родину, — написал журналист.

Как известно, 25 ноября 2018 года в акватории Черного моря российские корабли атаковали корабельную группу Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Российские военнослужащие обстреляли бронированные катера, таранили буксир. Вследствие агрессии получили ранения три украинца, всех остальных захватили в плен. РФ незаконно удерживает их на своей территории.

Напомним, адвокат украинцев Николай Полозов заявил, что 26 июня запускаются другие механизмы освобождения украинских моряков, захваченных Россией в Керченском проливе, поскольку РФ не выполняет решения Международному трибуналу ООН по морскому праву.